Дочь Анны Самохиной резко высказалась о романе её покойной мамы с Дмитрием Нагиевым
В нулевых актрисе Анне Самохиной не раз приписывали роман с Нагиевым. После смерти артистки шоумен не только не опровергал слухи, но и подливал масла в огонь.
Фото © ТАСС / Белинский Юрий, Instagram / alexandra.samohina
Однако один из самых близких людей в жизни Самохиной — её дочь Александра — сильно сомневается, что между звёздами был какой-то роман. Недавно девушка приняла участие в записи шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где опровергла все слухи об отношениях матери с Нагиевым и уверила: артисты дружили.
Эта история с Нагиевым каждый раз у меня вызывает некое недоумение, поскольку я никогда от мамы не слышала конкретно о Нагиеве. Возможно, между ними была симпатия, но дальше этого отношения не зашли
Александра Самохина. Фото © Instagram / alexandra.samohina
Просто Дмитрий — шоумен, экспрессивный человек, который может иногда позволить себе красное словцо. Допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной, как он
Кроме того, в обсуждениях приняла участие близкая подруга Анны Самохиной, певица Афина. По словам артистки, у них с актрисой никогда не было никаких секретов друг от друга и Анна ни разу не говорила ей о каких-то романтических отношениях с Нагиевым.
Аня рассказывала мне всё и даже больше. Она никогда не говорила о романе с Нагиевым. Более того, меня раздражают мужчины, которые, после того как человек уходит из жизни, начинают говорить, что встречались с ним и имели интимные отношения!
Анна и Александра Самохины. Фото © ТАСС / Белинский Юрий, Instagram / alexandra.samohina
Афина не просто так заговорила о мужчинах, которые постфактум приписывают себе романы с уже скончавшимися людьми. Это был укол в сторону самого Нагиева. Меньше чем через год после смерти Анны в одном из интервью Дмитрий заявил, что актриса якобы пришла к нему прощаться за считаные месяцы до своей смерти.
Это было в ноябре 2009 года. Я снимался в картине Ольги Субботиной "Бежать". Сказали, что ко мне пришла дама. Выхожу — передо мной стоит любимая и дорогая моему сердцу женщина. Мы обнялись, стали разговаривать. А через несколько месяцев её не стало. Если бы я знал, что Аня умрёт, повёл бы себя по-другому. Но я тогда не понял, что она приходила прощаться. Я очень её любил
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