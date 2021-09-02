Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии
Судя по роликам, торжество весь вечер балансировало на грани между очень дорогой впиской, цирком и сумасшедшим домом.
Фото © Instagram / morgen_shtern и LIFE
Подготовка в свадьбе началась заранее на набережной Тараса Шевченко в Москве, праздник планировался в стиле 90-х — с безвкусными плакатами и херувимчиками
Видео © LIFE
Угощать гостей Моргенштерн планировал самсой, пельменями, салатом "Мимоза" и бургерами на чёрных булочках. Но гвоздём программы стал конопляный торт, правда, как сообщили Лайфу, вполне легальный и ни разу не "волшебный"
Видео © Instagram / sinitskaya_cake
Выкуп невесты проходил своеобразно — рэпер говорил комплименты любимой и считал копейки, чтобы хватило тамаде Ксении Собчак
Фото © Instagram / morgen_shtern и xenia_sobchak
А после регистрации в загсе новобрачный не сдержал радости и принялся тверкать перед камерами, а на выходе снял штаны и в таком виде фотографировался с юными фанатами
Видео © LIFE
После этого пара отправилась на теплоход, где гости поздравили молодожёнов, подарив бронированный автомобиль, лошадь, щенка, мультиварку, серебряный сервиз и множество секс-игрушек
Видео © LIFE
Звёзды российского шоубиза выступали и участвовали в конкурсах, а затем Алишер и Дилара станцевали первый танец под хит Серова, в финале которого рэпер забрался к жене под юбку
Видео © LIFE
Во время вечеринки пара поменялась ролями и нарядами, после чего Моргенштерн в свадебном платье исполнил свои главные хиты, а затем, облитый вином, поклялся Диларе в вечной любви, взяв украшения у поднёсшего их карлика
Видео © LIFE
Свадебный торт от влюблённых мало кому достался: бросив букет в зал, рэпер прыгнул в сладкую конструкцию, разрушив её полностью. Алишер принялся есть бисквит руками и подбрасывать его над собой под крики гостей
Видео © Telegram / LifeShot
Среди развлечений на свадьбе были карлик и "монах", который предлагал всем подозрительные белые таблетки (они после проверки оказались обычными жевательными драже)
Видео © LIFE
Но "полиция" всё равно прибыла: на теплоход ворвались "омоновцы" с автоматами, которые увели жениха для допроса, немало испугав гостей. Правда, многие посчитали это постановкой и очередным конкурсом от молодожёнов
Видео © LIFE
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