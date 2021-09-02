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Семенович похвасталась фигурой в Instagram, не заметив деталь, которая выдала её неумелый фотошоп

Певицу часто ловят на излишней обработке фото и видео, однако её не останавливают даже насмешливые комментарии подписчиков.

2 сентября, 08:35

Фото © Instagram / ann_semenovich

41-летняя певица Анна Семенович всегда была известна и из-за своих вокальных данных, и из-за удивительной фигуры. Пышной груди артистки завидовали абсолютно все, и та смотрелась совершенно необъятной из-за тонкой талии. Однако с годами талия стала увеличиваться в объёмах, как и лицо Анны. Эти изменения певица старается скрыть фотошопом, но из-за неумелости её постоянно ловят с поличным.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Фото © Instagram / ann_semenovich

В этот раз певица поделилась фото из Санкт-Петербурга, где она позировала на ступенях гостиницы в чёрном топе и бежевой юбке с разрезом. Образ дополнял натуральный макияж, чёрные полусапожки и волосы, уложенные привычными волнами. Один из снимков перед публикацией Анна обработала так, что погнулись перила — зато её талия стала значительно меньше. Поклонники не одобрили такие фокусы.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Фото © Instagram / ann_semenovich

Хочется быть красивой, но твоё отображение против! Полюби себя на живом фото! Питер и натуральная Аня — это превосходно! А фотошоп — увы!

ma5357ri

В четыре раза меньше получилась😂

natski2207

А что это? Минус 25 кг вот так сразу?😂

iriivanova1658

Фото © Instagram / ann_semenovich

Фото © Instagram / ann_semenovich

В последнее время Анна Семенович часто слышит критику в сторону своей фигуры. Недавно она сама призналась, что набрала лишний вес на самоизоляции, после чего отправилась в оздоровительный центр, где голодала четыре дня, но это не принесло результатов. В этот раз она решила пойти по стопам Ларисы Долиной и сдала тест на пищевую непереносимость. Оказалось, что у певицы есть аллергия даже на яичный белок.

Я перестала есть продукты, которые мне не подходят, и мне реально стало лучше. Вес уходит гораздо легче, уже минус 3 кг!

Анна Семенович

Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом

Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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