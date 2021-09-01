Ани Лорак попалась на фотошопе, когда в чужом Instagram появился тот же снимок с её настоящим весом
Не пожалел певицу её коллега — Филипп Киркоров, который опубликовал отчёт с фестиваля "Новая волна".
Внешности известной 42-летней украинской певицы Ани Лорак можно только позавидовать, но даже такие красотки не могут обойтись без фотошопа. Артистка опубликовала подборку своих нарядов с фестиваля в Сочи "Новая волна", чтобы подписчики смогли оценить её вкус. Но звезда не учла, что она не единственная, кто будет выкладывать подобные фото.
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров, совершенно не желая того, подставил свою коллегу, раскрыв её любовь к редактированию собственной внешности. Артист поделился с фанатами общими снимками с различными звёздами, среди которых была и Ани Лорак. Правда, на этих фото она была менее загорелой и, очевидно, на несколько килограммов больше...
О, ну зачем, справа реально сочнее и красивее же!
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Зачем Лорак себя шопит? Она ж и так хорошо выглядит...
Видимо, Ани Лорак не близки идеи бодипозитива, которые призывают любить себя таким, какой ты есть. Хотя многие западные звёзды стараются отказаться от ретуши и неестественного позирования даже для съёмок на обложки журналов. Но такая любовь к фотошопу никак не мешает личной жизни артистки — она уже дважды побывала замужем и родила дочь, а теперь встречается с Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star Inc.
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