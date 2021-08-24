Рудковская показала свои длинные ноги в мини, но даже фанаты не стерпели такой неадекватный фотошоп
Об огромной любви продюсера к ретуши не знает только ленивый, но в последнее время инста-дива даже не пытается её скрывать.
Известный продюсер Яна Рудковская, как и все звёзды шоу-бизнеса, сейчас находится в Сочи, где проходит фестиваль "Новая волна – 2021". 46-летняя телеведущая делится оттуда снимками в роскошных нарядах, которые не стыдно надеть и на красную ковровую дорожку. Однако под фото продюсера с каждым разом всё больше комментариев вовсе не про её платья.
На снимках Рудковская позировала у самолёта и на лестнице, демонстрируя брендовые вещи и свои "бесконечные" ноги. Только это был не комплимент — при помощи фотошопа звезда настолько их удлинила, что нарушила все правила природы и здравого смысла. Об этом же Яне сообщили и подписчики, которые устали от такого количества ретуши.
Ноги вытягиваются с каждой фоткой😂
Фотошоп на уровне😂😂😂
Интересно, какой размер ноги после обработки фото у вас?😂
Яна Рудковская уже прославилась в Сети своей любовью к чрезмерной обработке фото, которую видно невооружённым глазом. За это её постоянно высмеивают телеграм-каналы, а продюсер уже не раз пыталась доказать обратное, однако такие факты трудно оспорить.
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