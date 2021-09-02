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Кищук показала смелые фото, где прикрыла тонкими лентами грудь, которая после родов стала ещё пышнее

Исполнительница наслаждается материнством, но не забывает хвастаться своей красотой в соцсетях.

2 сентября, 07:05

Фото © VK / KATERINA | КАТЯ КИЩУК

Экс-участница "Серебра" Катя Кищук, получившая звание секс-символа и покорившая не одно сердце, снова приготовила для поклонников горячий контент. Девушка поделилась в инстаграм-сториз кадрами, где позирует в весьма откровенной одежде.

Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Передняя часть наряда певицы представляла собой переплетение лент, которые едва прикрывали самые пикантные части её пышного бюста. При этом блондинка решила немного снизить градус пафоса и применила маску, изменившую её лицо.

Фото © VK / KATERINA | КАТЯ КИЩУК

Фото © VK / KATERINA | КАТЯ КИЩУК

Эффектными формами звезда похвасталась вскоре после рождения ребёнка — о появлении малыша на свет Кищук сообщила в конце июня. Папой крохи стал британский рэпер Slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон), за которого она официально вышла замуж прошлым летом. Теперь влюблённые большую часть времени проводят в Англии.

Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Фото © Instagram / kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Катя Кищук — модель, певица, экс-участница группы "Серебро" родом из Тулы. Покинув звёздный коллектив, девушка занялась сольным творчеством под псевдонимом Katerina.

Меган Фокс заставила фанатов краснеть, отправившись на прогулку в боди, из которого выпала грудь

Меган Фокс заставила фанатов краснеть, отправившись на прогулку в боди, из которого выпала грудь

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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