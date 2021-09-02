МакSим, Джиган, Лазарев и ещё 12 звёзд, которые поддерживали своих детей 1 сентября как могли
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Для многих знаменитостей этот День знаний стал особенным: кто-то с трепетом проводил малышей в первый класс, кто-то отправил подростков в выпускной. И, конечно, не обошлось без трогательных фото.
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова проводили дочек в первый и четвёртый классы. "Если серьёзно, я плакала сегодня много раз. Не знаю, от чего именно — от радости, от грусти или просто от волнения… Когда ребёнок идёт в школу, время ускоряется на 3⏱ Оно просто несётся и вместе с собой уносит наших малышей, превращая их во взрослых", — поделилась бизнесвумен в "Инстаграме"
Фото © Instagram / samoylovaoxana
Певица МакSим, за жизнь которой ещё недавно переживала вся страна, привела на линейку младшую дочку
Фото © Instagram / bohonskayainessa
"Я желаю всем научиться главному — проводить каждый день в радости, 🍁 легче относиться к оценкам и трепетнее — к знаниям! 🍁 Учиться не только писать и читать, но и дружить, уважать, любить, понимать!" — написала в "Инстаграме" актриса Юлия Пересильд, выложив фото с дочками
Фото © Instagram / juliaperesild / sophie_rom (Соня Романова)
Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина тоже не удержалась от праздничного снимка с дочками
Фото © Instagram / borodylia
Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году, но оба пришли поздравить дочку
Фото © Instagram / asmuskristina, garikkharlamov
Певица Слава и её дочка-четвероклассница
Фото © Instagram / nastya_slava
Дочка Анастасии Волочковой учится в лицее и пошла в 10-й класс
Фото © Instagram / volochkova_art
Алла Пугачёва и Максим Галкин отправились на 1 сентября вместе с двойняшками Лизой и Гарри, которые пошли во второй класс
Скриншот © Instagram / maxgalkinru
Сергей Лазарев с сыном Никитой, который пошёл в первый класс, и дочкой, которая пошла в новый детский сад
Фото © Instagram / lazarevsergey
Кэти Топурия с дочкой Оливией
Фото © Instagram / keti_one_official
Экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская отправила дочку Яну в седьмой класс, а сына Арсения — в третий
Фото © Instagram / baranovskaya_tv
Андрей Бурковский с женой и детьми
Фото © Instagram / aburkovskiy
Актриса и политик Мария Кожевникова проводила сына Ивана в первый класс
Фото © Instagram / mkozhevnikova
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова с мужем и дочкой Лизой, которая пошла в четвёртый класс
Фото © Instagram / volkovihome
Певица Анастасия Стоцкая и её стильное фото с сыном
Фото © Instagram / 100tskaya
Фото © Instagram / borodylia, lazarevsergey