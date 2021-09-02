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Регион
Опубликовано 2 сентября 2021, 11:10
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МакSим, Джиган, Лазарев и ещё 12 звёзд, которые поддерживали своих детей 1 сентября как могли

Оглавление
Рэпер Джиган и Оксана Самойлова проводили дочек в первый и четвёртый классы. "Если серьёзно, я плакала сегодня много раз. Не знаю, от чего именно — от радости, от грусти или просто от волнения… Когда ребёнок идёт в школу, время ускоряется на 3⏱ Оно просто несётся и вместе с собой уносит наших малышей, превращая их во взрослых", — поделилась бизнесвумен в "Инстаграме"
Певица МакSим, за жизнь которой ещё недавно переживала вся страна, привела на линейку младшую дочку
"Я желаю всем научиться главному — проводить каждый день в радости, 🍁 легче относиться к оценкам и трепетнее — к знаниям! 🍁 Учиться не только писать и читать, но и дружить, уважать, любить, понимать!" — написала в "Инстаграме" актриса Юлия Пересильд, выложив фото с дочками
Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина тоже не удержалась от праздничного снимка с дочками
Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году, но оба пришли поздравить дочку
Певица Слава и её дочка-четвероклассница
Дочка Анастасии Волочковой учится в лицее и пошла в 10-й класс
Алла Пугачёва и Максим Галкин отправились на 1 сентября вместе с двойняшками Лизой и Гарри, которые пошли во второй класс
Сергей Лазарев с сыном Никитой, который пошёл в первый класс, и дочкой, которая пошла в новый детский сад
Кэти Топурия с дочкой Оливией
Экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская отправила дочку Яну в седьмой класс, а сына Арсения — в третий
Андрей Бурковский с женой и детьми
Актриса и политик Мария Кожевникова проводила сына Ивана в первый класс
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова с мужем и дочкой Лизой, которая пошла в четвёртый класс
Певица Анастасия Стоцкая и её стильное фото с сыном

Для многих знаменитостей этот День знаний стал особенным: кто-то с трепетом проводил малышей в первый класс, кто-то отправил подростков в выпускной. И, конечно, не обошлось без трогательных фото.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова проводили дочек в первый и четвёртый классы. "Если серьёзно, я плакала сегодня много раз. Не знаю, от чего именно — от радости, от грусти или просто от волнения… Когда ребёнок идёт в школу, время ускоряется на 3⏱ Оно просто несётся и вместе с собой уносит наших малышей, превращая их во взрослых", — поделилась бизнесвумен в "Инстаграме"

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Певица МакSим, за жизнь которой ещё недавно переживала вся страна, привела на линейку младшую дочку

Фото © Instagram / bohonskayainessa

Фото © Instagram / bohonskayainessa

"Я желаю всем научиться главному — проводить каждый день в радости, 🍁 легче относиться к оценкам и трепетнее — к знаниям! 🍁 Учиться не только писать и читать, но и дружить, уважать, любить, понимать!" — написала в "Инстаграме" актриса Юлия Пересильд, выложив фото с дочками

Фото © Instagram / juliaperesild / sophie_rom (Соня Романова)

Фото © Instagram / juliaperesild / sophie_rom (Соня Романова)

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина тоже не удержалась от праздничного снимка с дочками

Фото © Instagram / borodylia

Фото © Instagram / borodylia

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году, но оба пришли поздравить дочку

Фото © Instagram / asmuskristina, garikkharlamov

Фото © Instagram / asmuskristina, garikkharlamov

Певица Слава и её дочка-четвероклассница

Фото © Instagram / nastya_slava

Фото © Instagram / nastya_slava

Дочка Анастасии Волочковой учится в лицее и пошла в 10-й класс

Фото © Instagram / volochkova_art

Фото © Instagram / volochkova_art

Алла Пугачёва и Максим Галкин отправились на 1 сентября вместе с двойняшками Лизой и Гарри, которые пошли во второй класс

Скриншот © Instagram / maxgalkinru

Скриншот © Instagram / maxgalkinru

Сергей Лазарев с сыном Никитой, который пошёл в первый класс, и дочкой, которая пошла в новый детский сад

Фото © Instagram / lazarevsergey

Фото © Instagram / lazarevsergey

Кэти Топурия с дочкой Оливией

Фото © Instagram / keti_one_official

Фото © Instagram / keti_one_official

Экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская отправила дочку Яну в седьмой класс, а сына Арсения — в третий

Фото © Instagram / baranovskaya_tv

Фото © Instagram / baranovskaya_tv

Андрей Бурковский с женой и детьми

Фото © Instagram / aburkovskiy

Фото © Instagram / aburkovskiy

Актриса и политик Мария Кожевникова проводила сына Ивана в первый класс

Фото © Instagram / mkozhevnikova

Фото © Instagram / mkozhevnikova

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова с мужем и дочкой Лизой, которая пошла в четвёртый класс

Фото © Instagram / volkovihome

Фото © Instagram / volkovihome

Певица Анастасия Стоцкая и её стильное фото с сыном

Фото © Instagram / 100tskaya

Фото © Instagram / 100tskaya

Что известно о скромной маме Моргенштерна, которую он любит куда больше, чем можно представить
Что известно о скромной маме Моргенштерна, которую он любит куда больше, чем можно представить
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Фото © Instagram / borodylia, lazarevsergey

Алина Гостева
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