МакSим, Джиган, Лазарев и ещё 12 звёзд, которые поддерживали своих детей 1 сентября как могли

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова проводили дочек в первый и четвёртый классы. "Если серьёзно, я плакала сегодня много раз. Не знаю, от чего именно — от радости, от грусти или просто от волнения… Когда ребёнок идёт в школу, время ускоряется на 3⏱ Оно просто несётся и вместе с собой уносит наших малышей, превращая их во взрослых", — поделилась бизнесвумен в "Инстаграме"

Певица МакSим, за жизнь которой ещё недавно переживала вся страна, привела на линейку младшую дочку

"Я желаю всем научиться главному — проводить каждый день в радости, 🍁 легче относиться к оценкам и трепетнее — к знаниям! 🍁 Учиться не только писать и читать, но и дружить, уважать, любить, понимать!" — написала в "Инстаграме" актриса Юлия Пересильд, выложив фото с дочками

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина тоже не удержалась от праздничного снимка с дочками

Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись в 2020 году, но оба пришли поздравить дочку

Певица Слава и её дочка-четвероклассница

Дочка Анастасии Волочковой учится в лицее и пошла в 10-й класс

Алла Пугачёва и Максим Галкин отправились на 1 сентября вместе с двойняшками Лизой и Гарри, которые пошли во второй класс

Сергей Лазарев с сыном Никитой, который пошёл в первый класс, и дочкой, которая пошла в новый детский сад

Кэти Топурия с дочкой Оливией

Экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская отправила дочку Яну в седьмой класс, а сына Арсения — в третий

Андрей Бурковский с женой и детьми

Актриса и политик Мария Кожевникова проводила сына Ивана в первый класс

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова с мужем и дочкой Лизой, которая пошла в четвёртый класс

Певица Анастасия Стоцкая и её стильное фото с сыном