Оксана Самойлова высмеяла Джигана, показав на фото, кто в их семье вырос быстрее всех за три года
Звёздная пара 1 сентября отправила детей в школу, и на этих фото разница во внешности главы семейства была шокирующей.
33-летняя блогерша Оксана Самойлова опубликовала в "Инстаграме" общие фото с мужем и детьми, которых они 1 сентября собрали в школу. Но в сториз многодетная мама поделилась старым снимком, сделанным три года назад на том же месте, и посмеялась над собственным мужем. "Кажется, я знаю, кто изменился больше всех", — пошутила инста-дива, намекая на расплывшегося Джигана.
На старом фото пара провожала в школу старшую дочь Ариелу, где вполне худой и подтянутый рэпер сидел рядом со своим ребёнком. А на новом снимке родители приобнимали двух девочек, и вот тут Джигана было уже не узнать. Глава семейства явно раздался не только в плечах, но и в талии, а лицо округлилось, указывая на лишние килограммы.
Любой качок в одежде выглядит немного грузно, а Джиган в своём инстаграме без футболки всегда смотрится на миллион долларов. Однако на видео фанатов или Оксаны рэпер часто становится похож на сумоиста, а не бодибилдера, из-за чего над ним уже не раз смеялись в Сети. "Такое чувство, что следующих троих детей рожал Джиган, а не Оксана..." — шутят в телеграм-каналах.
Фото © Instagram / samoylovaoxana_offlciall и iamgeegun
Но на самом деле лишние килограммы Джигана вовсе не повод для шуток. Рэпер потолстел после того, как прошёл в реабилитационной клинике курс лечения, отказавшись от наркотиков. Набор веса в результате такого выздоровления вполне обыденная вещь. Из-за любви к запрещённым препаратам мужчина едва не потерял семью: весной прошлого года Самойлова подала заявление о разводе, устав терпеть пьяные и наркотические выходки мужа. Но после они решили вопрос полюбовно, оставшись вместе, но с условием: Джиган пройдёт лечение.
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