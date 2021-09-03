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Вещи со свадьбы Моргенштерна уже продают в Сети, но за такие деньги их купит только сумасшедший

На торговых площадках появились всевозможные предметы, которые хоть как-то засветились на торжестве рэпера и его возлюбленной.

3 сентября, 10:00

Фото © Avito

Для фанатов Моргенштерна, которые очень хотели попасть на его свадьбу, но не смогли, наконец-то появилась возможность припасть к великому. Правда, не каждый сможет ею воспользоваться — только если у него не припрятано целое состояние. В Сети стали появляться объявления о продаже вещей с прошедшей вечеринки, например открытую бутылку воды были готовы отдать за 8 тыс. рублей.

Фото © Instagram / morgen_shtern и Avito

Фото © Instagram / morgen_shtern и Avito

Вслед за этим на торговых площадках начался настоящий бум. Туфли люксового итальянского бренда Santoni, которые якобы носил Моргенштерн, можно стало приобрести всего за 200 тыс. рублей. Продавец Владимир заявил, что "свистнул их со свадьбы Моргенштерна".

Фото © Avito

Фото © Avito

Судя по всему, в Сети получится собрать целый "лук" рэпера, купив и его дождевик со свадьбы, даже с биркой. Продавец Константин божится, что Алишер точно носил его на торжестве. Правда, такая обновка влетит в копейку — за неё просят 666 666 рублей.

Фото © Telegram / Yobajur и VK / Анастасия Калакуцкая

Фото © Telegram / Yobajur и VK / Анастасия Калакуцкая

Украсить получится не только себя, но и дом — отличные золотые фужеры с росписью, из которых пили на свадьбе молодожёны, предлагались за полмиллиона рублей. Купили их или же продавец передумал расставаться с такой драгоценной вещью, не известно, но объявление сняли с публикации.

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

Свадьба Моргенштерна и Дилары: Эксклюзивное видео и комментарии

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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