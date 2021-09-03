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Фанаты вычислили новую девушку Тимати, и эта красотка может заткнуть за пояс всех его бывших

После расставания с моделью Анастасией Решетовой музыканта нередко застают в компании привлекательных особ.

3 сентября, 09:28

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Личная жизнь звёздного холостяка снова попала под пристальное внимание. Тимати (Тимур Юнусов) поделился в "Инстаграме" кадрами с отдыха на греческом острове Миконос, и на одном из фото его нежно обнимала девичья рука.

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Внимательным подписчикам удалось выяснить, что красный маникюр принадлежит модели из Киева, которая ведёт инстаграм под именем Саша Дони. Девушка выкладывает фото из тех же мест в Греции.

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Фото © Instagram / sashadony, timatiofficial

Фанаты сразу решили, что Саша — новая возлюбленная 38-летнего рэпера. Девушка она и правда эффектная: длинные ноги, пышная грудь, лицо, соответствующее канонам инста-красоты. "Заранее благодарю за вопрос — мой рост 180😁", — игриво отмечала в своём аккаунте блондинка, которая может похвастаться отличной растяжкой. А подписчики интересовались, не собирается ли она возвращаться в гимнастику.

Фото © Instagram / sashadony

Фото © Instagram / sashadony

Дони уже сравнили с бывшей возлюбленной Тимати — моделью Алёной Шишковой. Внешне девушки и правда похожи. Однако Саша питает большее пристрастие к откровенным фото. А в соцсетях появились слухи, что блондинка оказывает интимные услуги за деньги и берёт от $1000 в сутки.

Фото © Instagram / sashadony

Фото © Instagram / sashadony

Поклонники Тимати помнят каждый его роман. На "Фабрике звёзд" рэпер встречался с Алексой, затем состоял в отношениях с моделью Алёной Шишковой, которая родила ему дочь. После со светловолосых красавиц парень переключился на брюнеток. Следующей избранницей стала модель Анастасия Решетова, родившая Тимуру сына. Расставшись с ней, музыкант отправился на шоу "Холостяк", где сделал выбор в пользу Екатерины Сафаровой, но и с ней общение не продлилось долго.

Внук Бориса Ельцина, известный своими любовными похождениями, показал фото с новой девушкой

Внук Бориса Ельцина, известный своими любовными похождениями, показал фото с новой девушкой

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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