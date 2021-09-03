Фанаты вычислили новую девушку Тимати, и эта красотка может заткнуть за пояс всех его бывших
После расставания с моделью Анастасией Решетовой музыканта нередко застают в компании привлекательных особ.
Личная жизнь звёздного холостяка снова попала под пристальное внимание. Тимати (Тимур Юнусов) поделился в "Инстаграме" кадрами с отдыха на греческом острове Миконос, и на одном из фото его нежно обнимала девичья рука.
Внимательным подписчикам удалось выяснить, что красный маникюр принадлежит модели из Киева, которая ведёт инстаграм под именем Саша Дони. Девушка выкладывает фото из тех же мест в Греции.
Фанаты сразу решили, что Саша — новая возлюбленная 38-летнего рэпера. Девушка она и правда эффектная: длинные ноги, пышная грудь, лицо, соответствующее канонам инста-красоты. "Заранее благодарю за вопрос — мой рост 180😁", — игриво отмечала в своём аккаунте блондинка, которая может похвастаться отличной растяжкой. А подписчики интересовались, не собирается ли она возвращаться в гимнастику.
Дони уже сравнили с бывшей возлюбленной Тимати — моделью Алёной Шишковой. Внешне девушки и правда похожи. Однако Саша питает большее пристрастие к откровенным фото. А в соцсетях появились слухи, что блондинка оказывает интимные услуги за деньги и берёт от $1000 в сутки.
Поклонники Тимати помнят каждый его роман. На "Фабрике звёзд" рэпер встречался с Алексой, затем состоял в отношениях с моделью Алёной Шишковой, которая родила ему дочь. После со светловолосых красавиц парень переключился на брюнеток. Следующей избранницей стала модель Анастасия Решетова, родившая Тимуру сына. Расставшись с ней, музыкант отправился на шоу "Холостяк", где сделал выбор в пользу Екатерины Сафаровой, но и с ней общение не продлилось долго.
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