Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

На днях в Москве прошла встреча с итальянской группой Maneskin, которая выиграла последнее Евровидение. Музыканты пообщались с блогерами и фанатами, дали интервью журналистам, а позже выступили перед звёздами российского шоубиза. Но весь вечер группу сопровождали конфликты и скандалы со знаменитостями, одной из которых оказалась Maruv, пишет Super.

Фото © Instagram / maneskinofficial и maruvofficial

Украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун, должна была выступать на разогреве у итальянцев, её песни и сценический образ идеально подходили победителям Евровидения. Организаторы встречи выбрали девушку среди многих претенденток, и певица приехала на концерт — её видели в откровенных нарядах у сцены, готовой к выходу. Но за несколько минут до выхода все выступления отменили и Maruv пришлось уехать.

Фото © Instagram / maruvofficial

Не только украинская певица пострадала от группы Maneskin. Своё недовольство уже высказали блогерша Татьяна Мингалимова с канала "Нежный редактор", которая несколько месяцев готовилась к интервью с победителями Евровидения, но ей отказали в последний момент, когда она уже ждала музыкантов за сценой с выставленным светом. К обиженным добавилась и Ксения Собчак, которой тоже отказали в часовой встрече без предупреждения.

Фото © Instagram / maneskinofficial