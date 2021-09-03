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Maneskin наплевала на все договорённости, отменив выступление Maruv за несколько минут до концерта

Украинская певица должна была выступать у победителей "Евровидения" на разогреве, но ей пришлось уйти ни с чем.

3 сентября, 10:55

Фото © Instagram / maneskinofficial

На днях в Москве прошла встреча с итальянской группой Maneskin, которая выиграла последнее Евровидение. Музыканты пообщались с блогерами и фанатами, дали интервью журналистам, а позже выступили перед звёздами российского шоубиза. Но весь вечер группу сопровождали конфликты и скандалы со знаменитостями, одной из которых оказалась Maruv, пишет Super.

Фото © Instagram / maneskinofficial и maruvofficial

Фото © Instagram / maneskinofficial и maruvofficial

Украинская певица, настоящее имя которой Анна Корсун, должна была выступать на разогреве у итальянцев, её песни и сценический образ идеально подходили победителям Евровидения. Организаторы встречи выбрали девушку среди многих претенденток, и певица приехала на концерт — её видели в откровенных нарядах у сцены, готовой к выходу. Но за несколько минут до выхода все выступления отменили и Maruv пришлось уехать.

Фото © Instagram / maruvofficial

Фото © Instagram / maruvofficial

Не только украинская певица пострадала от группы Maneskin. Своё недовольство уже высказали блогерша Татьяна Мингалимова с канала "Нежный редактор", которая несколько месяцев готовилась к интервью с победителями Евровидения, но ей отказали в последний момент, когда она уже ждала музыкантов за сценой с выставленным светом. К обиженным добавилась и Ксения Собчак, которой тоже отказали в часовой встрече без предупреждения.

Фото © Instagram / maneskinofficial

Фото © Instagram / maneskinofficial

Фанатов очень разочаровало отношение итальянских кумиров к себе. Мало кому удалось попасть на встречу с музыкантами, которые к тому же устроили концерт только для звёзд, совершенно забыв о своих поклонниках. В соцсетях растёт негодование группой Maneskin, хотя самые преданные фанаты и считают, что во всём виноваты менеджеры и организаторы мероприятия, а не музыканты.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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