Сергей Астахов рассказал, почему разрушились его отношения с Еленой Кориковой

Актёр Сергей Астахов рассказал о бурном, но недолгом романе с коллегой по цеху Еленой Кориковой. После совместных съёмок в сериале "Бедная Настя" зрители практически "поженили" звёздную пару. В эфире программы "Судьба человека" Астахов признался, что они действительно жили вместе, но до свадьбы дело не дошло.

"У нас были замечательные, но недолгие отношения. Был уверен, что у нас всё получится. Однако мы такие разные. Это, может, покажется странным, но в то время я был сильно заточен на карьере, и Лена не ожидала, что я буду ставить её ниже своей работы. Для неё это было очень неприятным открытием", — признался он.

Сейчас, заметил Астахов, он понимает, что никаких звёзд нет, а есть только здесь и сейчас: дом, любимый человек, семья, дети. Но с Леной у них этого не получилось.