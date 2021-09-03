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Сергей Астахов рассказал, почему разрушились его отношения с Еленой Кориковой

Актёр признался, что у них всё было замечательно и они действительно жили вместе, но до свадьбы дело не дошло.

3 сентября, 12:23
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Актёр Сергей Астахов рассказал о бурном, но недолгом романе с коллегой по цеху Еленой Кориковой. После совместных съёмок в сериале "Бедная Настя" зрители практически "поженили" звёздную пару. В эфире программы "Судьба человека" Астахов признался, что они действительно жили вместе, но до свадьбы дело не дошло.

"У нас были замечательные, но недолгие отношения. Был уверен, что у нас всё получится. Однако мы такие разные. Это, может, покажется странным, но в то время я был сильно заточен на карьере, и Лена не ожидала, что я буду ставить её ниже своей работы. Для неё это было очень неприятным открытием", — признался он.

Сейчас, заметил Астахов, он понимает, что никаких звёзд нет, а есть только здесь и сейчас: дом, любимый человек, семья, дети. Но с Леной у них этого не получилось.

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Ранее телеведущая Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей впервые раскрыли подробности расставания. Напомним, что у фанатов блогерши и музыканта предположения о возможном разводе звёздной пары возникли ещё в конце июня. Тогда поклонники заподозрили неладное — влюблённые пренебрегали ношением обручальных колец и всё реже стали появляться на публике вместе.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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