В "Единой России" рассказали об оперативном и бесперебойном начислении выплат пенсионерам

Правительство РФ в самые кратчайшие сроки выделило 430 миллиардов рублей на реализацию предложений президента России по выплатам пенсионерам и военнослужащим. Об этом рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин.

"Вчера начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам. Мы оперативно сделали всё, чтобы выделить на реализацию этой инициативы около 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".