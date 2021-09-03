В "Единой России" рассказали об оперативном и бесперебойном начислении выплат пенсионерам
Отмечается, что деньги поступают на банковские карты россиян автоматически без каких-либо заявлений и задержек.
Фото © ТАСС / Рогулин Дмитрий
Правительство РФ в самые кратчайшие сроки выделило 430 миллиардов рублей на реализацию предложений президента России по выплатам пенсионерам и военнослужащим. Об этом рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Вчера начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам. Мы оперативно сделали всё, чтобы выделить на реализацию этой инициативы около 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".
Идея выплат была озвучена Владимиром Путиным в ходе встречи с представителями "Единой России" 22 августа — меньше двух недель назад, а первые начисления пенсионеры начали получать уже сегодня. Деньги поступают на банковские карты автоматически без каких-либо задержек, а уже завтра выплаты дойдут и до тех, кто получает пенсию через Почту России. Ожидается, что всего за несколько дней обещанные денежные средства получат 45 миллионов россиян.
Как сообщал Лайф, помимо 10 тысяч рублей пенсионерам президент России Владимир Путин предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.
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