Боррель рассказал о порядке предоставления убежища мигрантам из Афганистана в ЕС

Предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет решаться в индивидуальном порядке государствами сообщества на добровольной основе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе промежуточной пресс-конференции на неформальной встрече глав МИД в столице Словении.

"В эвакуации из Афганистана всё ещё нуждаются люди, подвергающиеся риску, люди, которые работали с нами и способствовали демократизации Афганистана. Отдельные страны — члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище", — сказал он.

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