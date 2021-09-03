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Боррель рассказал о порядке предоставления убежища мигрантам из Афганистана в ЕС

По его словам, в эвакуации из страны всё ещё нуждаются люди, подвергающиеся риску на родине.

3 сентября, 12:06

Фото © ТАСС / AP / Gemunu Amarasinghe

Предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет решаться в индивидуальном порядке государствами сообщества на добровольной основе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе промежуточной пресс-конференции на неформальной встрече глав МИД в столице Словении.

"В эвакуации из Афганистана всё ещё нуждаются люди, подвергающиеся риску, люди, которые работали с нами и способствовали демократизации Афганистана. Отдельные страны — члены ЕС будут на добровольной основе принимать решения по конкретным лицам, подвергающимся риску, которым они готовы предоставить убежище", — сказал он.

"Это явное поражение Запада": Боррель призвал вынести урок после ухода США из Афганистана

"Это явное поражение Запада": Боррель призвал вынести урок после ухода США из Афганистана

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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