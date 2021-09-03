Советник Зеленского: Украина соскочила с крючка Минских соглашений
В Киеве пришли к такому выводу, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации по итогам переговоров Украины и США.
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Украина больше не связана обязательствами Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Так считает советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Он напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть Минские соглашения и её нельзя "спускать с крючка". В связи с этим Арестович передал Лаврову привет.
"Этого крючка больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений", — заявил советник Зеленского в эфире телеканала "1+1".
Напомним, что ранее в конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, якобы сейчас "еле живы". Лидер Незалежной тогда призвал создавать другую agenda (повестка дня) в переговорах в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.
Как уже сообщал Лайф, последние несколько дней Зеленский находится с визитом в США. В Вашингтоне он встретился с президентом Байденом. На встрече в Овальном кабинете глава Белого дома заявил Зеленскому о приверженности США суверенитету Украины на фоне "агрессии", якобы исходящей со стороны РФ. Как стало известно ранее, американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Политолог раскрыл Лайфу причины такого решения. После встречи с Байденом Зеленский отправился в Калифорнию.
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