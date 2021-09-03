Советник Зеленского: Украина соскочила с крючка Минских соглашений

Украина больше не связана обязательствами Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Так считает советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Он напомнил слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть Минские соглашения и её нельзя "спускать с крючка". В связи с этим Арестович передал Лаврову привет.

"Этого крючка больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений", — заявил советник Зеленского в эфире телеканала "1+1".