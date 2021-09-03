Попова оценила вероятность нового локдауна

Новый локдаун из-за коронавируса в России вводить не планируется. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума.

"Российская Федерация в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит", — приводит её слова РИА "Новости".

В то же время, чтобы была возможность отменить уже действующие ограничения, необходимо прививаться от коронавируса, подчеркнула Попова.

Напомним, что в России за сутки выявили менее 19 тысяч случаев ковида. Лидерство по заболеваемости остаётся за Москвой. Там со вчерашнего дня выявили 1633 случая. Следом идут Санкт-Петербург (1437) и Подмосковье (681). При этом выздоровело за сутки 18 690 человек. Таким образом получается, что с начала пандемии в России выявлено уже 6 975 174 случая ковида, 185 611 из которых закончились летальным исходом.