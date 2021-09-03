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Михельсон пожаловался на плохое качество российского оборудования для "Ямала СПГ"

Он отметил, что у компании будут претензии к поставщикам деталей, в том числе и финансовые.

3 сентября, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон недоволен тем, как работает четвёртая линия завода "Ямал СПГ", построенная по технологии "Арктический каскад". Она была запущена в мае 2021 года, однако у компании уже есть ряд претензий.

"Плохо она работает. Дело не в самой технологии, полностью всё оборудование сделано в России. Такое оборудование, которое ещё российские компании не производили. И турбодетандеры, и компрессорная группа совершенно новая. Надо признать, что нашим производителям и заводам ещё учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии практически ко всем поставщикам оборудования", — сказал он журналистам.

Михельсон подытожил, что у компании будут претензии к поставщикам оборудования, в том числе и финансовые. При этом компания уже отказалась от идеи строительства "Обского СПГ" и вместо него будет реализован газохимический проект "Обский ГКХ" (Горно-химический комбинат).

"Газпром" приступил к закачке газа в европейские подземные хранилища

"Газпром" приступил к закачке газа в европейские подземные хранилища

А ранее "Газпром" сообщил, что поставил в Европу первую партию "зелёного" СПГ (сжиженный природный газ). Танкер доставил её на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска, где на него была перегружена партия СПГ с завода "Ямал СПГ".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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