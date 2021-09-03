Михельсон пожаловался на плохое качество российского оборудования для "Ямала СПГ"

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон недоволен тем, как работает четвёртая линия завода "Ямал СПГ", построенная по технологии "Арктический каскад". Она была запущена в мае 2021 года, однако у компании уже есть ряд претензий.

"Плохо она работает. Дело не в самой технологии, полностью всё оборудование сделано в России. Такое оборудование, которое ещё российские компании не производили. И турбодетандеры, и компрессорная группа совершенно новая. Надо признать, что нашим производителям и заводам ещё учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии практически ко всем поставщикам оборудования", — сказал он журналистам.

Михельсон подытожил, что у компании будут претензии к поставщикам оборудования, в том числе и финансовые. При этом компания уже отказалась от идеи строительства "Обского СПГ" и вместо него будет реализован газохимический проект "Обский ГКХ" (Горно-химический комбинат).