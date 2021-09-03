Netflix показала 15 минут из первой серии заключительного сезона "Бумажного дома"

Премьера заключительного сезона состоится уже 3 сентября. Отмечается, что новый сезон выйдет не полностью, в онлайн-кинотеатре зрители смогут посмотреть только половину. Последние пять серий будут доступны для просмотра на платформе ровно через три месяца — 3 декабря.