"Единая Россия" внесла законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Такие пациенты вынуждены с определённой периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех семей есть средства, чтобы оплачивать пребывание взрослых в медучреждении или в гостинице, пока их ребёнок находится на лечении.

"Очень часто складывается ситуация, когда ребёнок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо", — заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что в настоящее время в России насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. А с учётом их родителей и близких проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей. Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала принять законопроект в самые короткие сроки. К ней часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребёнком в больнице, потому что по закону совместная госпитализация детей старше четырёх лет с родителями производится по медицинским показаниям.

"В условиях, когда чёткие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения и в большинстве случаев отказывают, потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни", — указала она.