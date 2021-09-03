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"Единая Россия" внесла законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

Сейчас такое пребывание в стационаре предусмотрено только для пациентов до четырёх лет по медицинским показаниям. Документ устраняет эту несправедливость.

3 сентября, 11:38
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Группа сенаторов и депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Такие пациенты вынуждены с определённой периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех семей есть средства, чтобы оплачивать пребывание взрослых в медучреждении или в гостинице, пока их ребёнок находится на лечении.

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"Очень часто складывается ситуация, когда ребёнок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо", — заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что в настоящее время в России насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. А с учётом их родителей и близких проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей. Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала принять законопроект в самые короткие сроки. К ней часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребёнком в больнице, потому что по закону совместная госпитализация детей старше четырёх лет с родителями производится по медицинским показаниям.

"В условиях, когда чёткие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения и в большинстве случаев отказывают, потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей-инвалидов, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни", — указала она.

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А ранее "Единая Россия" предложила отправить в оздоровительные лагеря детей медиков из красных зон. Инициатива касается и детей из семей, оказавшихся в зоне ЧС. Будет рассмотрена возможность снятия ограничений по объёмам загрузки лагерей и введения специальных квот.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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