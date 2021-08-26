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Кузнецова назвала безопасность детей вопросом национального значения

Она отметила, что дети составляют пятую часть населения России и их безопасность — вопрос национальной безопасности страны.

26 августа, 19:19

Фото © Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова в ходе XVII съезда детских омбудсменов, прошедшего в Ленинградской области, заявила, что обеспечение безопасности несовершеннолетних — вопрос национального значения. Она напомнила, что около 30 миллионов от общего населения нашей страны — дети.

"Несмотря на разделяющее нас расстояние, мы едины в одном — это защита прав детей. И безопасность детей — вопрос национального значения. Детское население составляет большую долю по отношению ко всем другим возрастным категориям, и к вопросам безопасности мы должны подходить системно", — обратилась к собравшимся с приветственным словом Анна Кузнецова.

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Омбудсмен подчеркнула, что Ленинградская область — показательный регион, где для безопасности маленьких граждан принимаются все необходимые меры.

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Организаторами съезда выступили Аппарат уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ и Правительство Ленинградской области. Перед началом мероприятий, в частности пленарного заседания "Право ребёнка на безопасность. Новые вызовы и пути их решения" и практических семинаров, в президентской библиотеке имени Ельцина открылась всероссийская выставка "Безопасность детства".

Ранее сообщалось, что Кузнецова попросила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах. По мнению омбудсмена, "дома и стены помогают". По крайней мере, экзамен точно будет менее волнительным.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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