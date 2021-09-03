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Греф оценил ситуацию со скидками в Wildberries

По его мнению, правила дифференциации нужно проводить по другим критериям.

3 сентября, 11:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/pages/category/Government-Official/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%84-1436128506510145/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Герман Греф</a></p>

Фото © Facebook / Герман Греф

В России уже были попытки введения дифференцированных комиссий, как в Wildberries, однако продержались они недолго. Их сложно удержать, объяснил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Вы знаете, уже были попытки введения вот этой дифференцированной комиссии, но, насколько я помню, "Победа" продержалась примерно год. Эту всю историю, на мой взгляд, тяжело удержать. Нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации нужно проводить по каким-то другим критериям, чтобы никто не подвергался дискриминации", высказался он по поводу ситуации с Wildberries.

Напомним, Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером. Также стало известно, что банки не нашли нарушений Wildberries правил платёжных систем. Спустя пять дней после публикации информации о новых тарифах по карте "Мир" объёмы платежей по ней выросли на 62%, через Sberpay — в 5,4 раза, через Систему быстрых платежей — в 2,8 раза.

Visa грозит банкам штрафами в $25 тысяч за комиссию на Wildberries

Visa грозит банкам штрафами в $25 тысяч за комиссию на Wildberries

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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