Греф оценил ситуацию со скидками в Wildberries

В России уже были попытки введения дифференцированных комиссий, как в Wildberries, однако продержались они недолго. Их сложно удержать, объяснил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Вы знаете, уже были попытки введения вот этой дифференцированной комиссии, но, насколько я помню, "Победа" продержалась примерно год. Эту всю историю, на мой взгляд, тяжело удержать. Нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации нужно проводить по каким-то другим критериям, чтобы никто не подвергался дискриминации", — высказался он по поводу ситуации с Wildberries.