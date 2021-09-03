Найденная в подвале нижегородка рассказала о знакомстве с похитителем и неделе плена

Пропавшая 24 августа девушка, которую нашли прикованной наручниками в подвале гаража, рассказала следователям о своём похищении. Лайф узнал подробности рассказа пострадавшей.

По словам источника, девушка рассказала следователям, что зарегистрировалась на сайте знакомств для заработка, она предлагала сопроводить мужчину, сходить с ним в ресторан и оказать интимные услуги за деньги. Там она познакомилась с мужчиной, который представился Максимом, 36 лет. После непродолжительного общения собеседник предложил сходить в ресторан. Они встретились 24 августа в пять часов вечера.

Мужчина попросил девушку сесть на заднее сиденье, объяснив, что переднее сломано. По пути к ресторану он остановился, так как колесо якобы спустило. Через некоторое время он сел в машину на заднее сиденье, показал пачку денег разного номинала и предложил заняться сексом. По словам девушки, тогда она поняла, что мужчина неадекватный. После отказа он достал из кармана нож с лезвием около 5–10 сантиметров, зафиксировал руки девушки наручниками с белым пушком и перевязал ноги тросом. Затем обмотал её рот полотенцем и перевязал скотчем, забрал и выключил мобильный телефон. Со слов девушки источник рассказал, что мужчина пытался найти укромное место и изнасиловать похищенную, но у него ничего не получилось, и тогда он надел ей на голову чёрную майку и отвёз в гараж.

Девушка была очень напугана, поэтому не пыталась сбежать. В подвале гаража было всё обустроено для проживания: холодильник, кровать, стол, кухонный гарнитур, ванная, туалет, плита, батарея и даже тёплые полы. Также в комнате была камера видеонаблюдения, но мужчина сказал, что она не работает из-за отсутствия интернета. Далее он каждый день приезжал и насиловал девушку. По её словам, на нём была всегда одна и та же чёрная одежда и балаклава. Также девушка увидела на холодильнике бумажку с именем Сергей С., позже мужчина забрал её. Через несколько дней похититель согласился отпустить пленницу за деньги, однако перед этим хотел сменить государственные номера, так как девушку уже разыскивали. Он не успел осуществить свой план, правоохранители нашли место заточения и освободили похищенную.