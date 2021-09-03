Голикова рассказала, когда единовременные выплаты получат военные

Единовременные выплаты военным, силовикам и курсантам, а также военным пенсионерам поступят на следующей неделе. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.

"Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов Министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в введении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем, чтобы выплаты начались на следующей неделе", — отметила она.