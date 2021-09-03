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Голикова рассказала, когда единовременные выплаты получат военные

Средства уже поступили во все федеральные органы, в введении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие.

3 сентября, 11:58
<p>Фото © ТАСС/Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС/Владимир Гердо

Единовременные выплаты военным, силовикам и курсантам, а также военным пенсионерам поступят на следующей неделе. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.

"Для осуществления единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и единовременной денежной выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов Министерством финансов РФ вчера доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в введении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем, чтобы выплаты начались на следующей неделе", — отметила она.

Котяков: Единовременную выплату за один день получили 30,2 млн российских пенсионеров

Котяков: Единовременную выплату за один день получили 30,2 млн российских пенсионеров

Напомним, во время встречи с представителями партии "Единая Россия" Владимир Путин предложил по итогам 2021 года выплатить российским военнослужащим единовременную выплату в 15 тысяч рублей. А 24 августа в ходе съезда ЕР президент предложил распространить эту выплату также на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. Так, средства получат контрактники, курсанты, прокуроры, сотрудники СК, ОВД, ФСИН, таможни, полиции, федеральной и государственной противопожарных служб, служащие Росгвардии. Путин также заметил, что сумма должна быть едина для всех, вне зависимости от звёзд на погонах.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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