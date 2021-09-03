Вирусолог объяснил особенности достижения коллективного иммунитета при ковиде

Человек считается переболевшим в течение полугода с момента выздоровления от коронавируса, поэтому для достижения постоянного коллективного иммунитета работу по вакцинации придётся делать беспрерывной, сообщил Лайфу директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

По его словам, всё зависит от того, как будет складываться ситуация с ковидом и как будет работать система подсчёта. Колбасов считает, что в первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации руководителя федерального оперштаба по борьбе с ковидом Татьяны Голиковой. По его мнению, если бы у России не было шансов достичь коллективного иммунитета осенью, не было бы и таких заявлений. Вирусолог считает, что трудность заключается в удержании этого показателя.

"Например, зимой может оказаться, что это число и снизилось по причине истечения срока с момента вакцинации и даты выздоровления. И логика такова, что когда будет достигнуто это число [необходимое для коллективного иммунитета], то количество заболевших будет снижаться. Есть пример Израиля и других стран, что после кратковременного улучшения ситуации всё может опять ухудшиться. И речь идёт о поддержании 80% постоянно вакцинированных. В этом вся и сложность", — заключил он.