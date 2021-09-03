Пентагон назвал число погибших от коронавируса военных США

Среди заболевших коронавирусом сотрудников Минобороны США военнослужащие составляют более 66%, свидетельствуют данные американского военного ведомства.

Согласно последнему обновлению от 1 сентября, из всех 347,6 тысячи заболевших 230 284 — военнослужащие, 33 993 — члены их семей, 61 577 — гражданский персонал и 21 750 — военные подрядчики. Более половины смертей приходится на гражданский персонал (282), тогда как среди военнослужащих от ковида умерло 40 человек. 319 845 человек выздоровели.

Из всех случаев заражения ковидом среди американских военных 79 922 случая зафиксировано в сухопутных войсках. Далее находятся ВМС (44 918), и заключают тройку ВВС (39 211). Затем идёт армия Национальной гвардии (38 173), корпус морской пехоты (26 668) и оборонные ведомства/управления (1392). При этом почти полтора миллиона сотрудников министерства уже полностью вакцинированы.