НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Метеоролог Тишковец предупредил россиян о "климатических качелях" в сентябре

Специалист рассказал, что первая неделя осени будет очень холодной — на пять градусов ниже нормы.

3 сентября, 12:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В сентябре россиян ожидает заметное похолодание, но во второй половине месяца температура воздуха поднимется, наступит бабье лето, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что с каждым днём в регионы страны будут поступать всё более студёные воздушные массы, поэтому первая неделя сентября окажется очень холодной — на пять градусов ниже нормы. Классическое бабье лето наступит только во второй половине месяца.

"Климатические качели" возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернётся в своё климатическое русло. Это ночью плюс 5–10 градусов, днём — плюс 17–18. Ну и после чего третья и четвёртая недели станут даже теплее многолетних показателей с превышением на 0,5–1 градус и общим количеством осадков 60–70%", сказал Тишковец в интервью телеканалу "Звезда".

В Подмосковье спрогнозировали заморозки до минус двух градусов

В Подмосковье спрогнозировали заморозки до минус двух градусов

Ранее синоптик Ирина Паршина предупредила москвичей о "барической пиле" и риске простудиться. Всю ближайшую неделю жителей столичного региона ожидают перепады давления и низкие показатели термометра, больше характерные для октября.
Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Биолог объяснил, почему в этом году "костры рябин" загорелись вовремя

сегодня в 12:41

Синоптик предупредил об окончании жары в Москве и Подмосковье

9 августа, 10:28

"Звали в "Лион", "Рому" и "Тоттенхэм": Футболист "Зенита" Азмун прокомментировал трансферные слухи

сегодня в 12:46

Врач рассказала, какие прививки необходимо делать каждые 10 лет

сегодня в 12:43

"Газпром нефть" и "Совкомфлот" повысят экологичность морских перевозок в Арктике

сегодня в 12:40

Новости партнеров

Layer 1