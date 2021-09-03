Метеоролог Тишковец предупредил россиян о "климатических качелях" в сентябре

В сентябре россиян ожидает заметное похолодание, но во второй половине месяца температура воздуха поднимется, наступит бабье лето, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он объяснил, что с каждым днём в регионы страны будут поступать всё более студёные воздушные массы, поэтому первая неделя сентября окажется очень холодной — на пять градусов ниже нормы. Классическое бабье лето наступит только во второй половине месяца.

"Климатические качели" возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернётся в своё климатическое русло. Это ночью плюс 5–10 градусов, днём — плюс 17–18. Ну и после чего третья и четвёртая недели станут даже теплее многолетних показателей с превышением на 0,5–1 градус и общим количеством осадков 60–70%", — сказал Тишковец в интервью телеканалу "Звезда".