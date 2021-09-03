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Криминалист сравнил похищение в Нижнем Новгороде с преступлениями скопинского маньяка

По мнению собеседника Лайфа, злоумышленник не собирался оставлять свою жертву в живых и ей "несказанно повезло".

3 сентября, 13:55
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Житель Нижнего Новгорода, похитивший 23-летнюю девушку, заранее к этому готовился и мог вдохновиться историей Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк. Таким мнением в разговоре с Лайфом поделился криминалист, бывший оперативный сотрудник Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) МВД РФ по городу Москве Михаил Игнатов.

Можно сделать вывод, что все признаки, которые мы можем наблюдать в данном случае, очень схожи со случаем скопинского маньяка, который в таком же подвале удерживал девушек. Но этой барышне повезло, что информация дошла до уголовного розыска. Я думаю, что мы можем иметь и продолжение этой истории. И, возможно, одним эпизодом это не ограничится, так как подобные жилища оборудуются не для одного раза.

Игнатов

По словам бывшего оперативника, похититель не собирался оставлять свою жертву в живых и ей "несказанно повезло". Он полагает, что злоумышленник оборудовал помещение для длительного удерживания похищенных, а в машине у мужчины были вещи, которые не возят с собой обычные водители: полотенце, скотч, а главное — наручники. Это говорит о том, что похищение не было спонтанным, говорит собеседник Лайфа.

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Немалую роль в преступлении могла сыграть история скопинского маньяка, репортажи про которого показывали по телевизору. У него могло что-то в голове щелкнуть: "и почему бы мне такое не использовать?" При этом бывший оперативник не исключает, что у подозреваемого имеются какие-то психические отклонения.

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Ранее Лайф рассказывал, что в подвале гаража в Нижнем Новгороде нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Девушка заявила, что похититель приезжал каждый день к ней и насиловал.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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