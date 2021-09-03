В Кабуле из магазинов исчез сахар
Посол России в Афганистане сообщил об исчезновении некоторых продуктов в местных гастрономах из-за экономических проблем в государстве.
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Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, поскольку денег в стране стало меньше, а с полок магазинов уже даже пропали некоторые продукты. Об этом рассказал РИА "Новости" посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Он уточняет, что цены в республике стремительно растут, кроме того, девальвировалась национальная валюта. Сейчас главная проблема в государстве — экономическая, пояснил дипломат.
"Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счёт западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены", — проинформировал Жирнов.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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