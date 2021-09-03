В Кабуле из магазинов исчез сахар

Движению "Талибан"* будет сложно выполнять социальные обязательства перед населением Афганистана, поскольку денег в стране стало меньше, а с полок магазинов уже даже пропали некоторые продукты. Об этом рассказал РИА "Новости" посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Он уточняет, что цены в республике стремительно растут, кроме того, девальвировалась национальная валюта. Сейчас главная проблема в государстве — экономическая, пояснил дипломат.

"Бюджет страны при правительстве Гани на три четверти формировался за счёт западного донорства. Сейчас оно оборвано, авуары Афганистана заморожены, золотовалютные запасы, которые хранились в американских банках, заморожены", — проинформировал Жирнов.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.