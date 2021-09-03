Стало известно о работе российских журналистов над фильмом о "русских хакерах" в США

Бывший сотрудник телеканала "Дождь"* Андрей Лошак вместе с американскими специалистами уже несколько месяцев работает над фильмом о "русских хакерах" и "вмешательстве" РФ в президентские выборы в США. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого оказались документы и видеоматериалы о проекте организации "Стереотактик.ПРО".

Так, ежемесячный перевод за услуги по написанию сценария к фильму составляет 148 860 рублей. Уже записано несколько часов черновых видеоинтервью с неким представителем американской Секретной службы Ричардом Ла Тулипом и бывшим журналистом The Washington Post Брайаном Кребсом. При этом закадровый голос делает акцент на вопросах о доказательстве "вмешательства" РФ в выборы США, однако спикеры настойчиво не говорят о наличии таковых.

Кроме того, интервьюер пытается добиться от собеседников подтверждения, что Evil Corp — это группировка российских хакеров, но тот называет её украинской и выражает сомнение, что участники группы проживают в России.

По данным RT, основными спонсорами проекта выступают две зарубежные компании: американская Believe Media и британская The Mill. Из расчётных документов "Стереотактик.ПРО" следует, что последний транш был совершён в апреле этого года. Премьера документального фильма назначена на осень — в преддверии единого дня голосования в России.

Ранее CNBC обвинил "русских хакеров" в сливе данных миллиона кредитных карт. Утверждается, что информацию украла группировка All World Cards, которая якобы происходит из России.