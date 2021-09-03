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В России на всех видах общественного транспорта к 2024 году внедрят биометрию

Подобная система определения граждан уже активно применяется в аэропорту Шереметьево.

3 сентября, 12:51

Фото © Shutterstock

К 2024 году на всех видах общественного транспорта для идентификации пассажиров будет использоваться биометрия. Об этом сообщил министр транспорта России Виталий Савельев в ходе марафона "Новое знание".

Он напомнил, что система паспортного контроля на основе биометрии уже работает в терминале С аэропорта Шереметьево. В планах — использовать новые технологии для идентификации пассажиров на железной дороге, воздушном и общественном транспорте.

Мы собираемся к 2024 году в России уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы

Министр транспорта России Виталий Савельев

Российское правительство ранее расширило список сведений, размещаемых в Единой биометрической системе (ЕБС).

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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