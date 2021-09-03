Биолог объяснил, почему в этом году "костры рябин" загорелись вовремя

Московская рябина в этом году созрела вовремя — к 3 сентября, а всё благодаря тёплому лету. Об этом в разговоре с "Газетой.ru" сообщил сотрудник "Сколтеха", биолог Илья Гомыранов.

Те растения, которые видел, уже со зрелыми ягодами. Лето было тёплое, и ничто не мешало рябине созреть уже к третьему сентября Илья Гомыранов

Он отметил, что рябину часто используют для озеленения города. Её можно встретить в разных парковых зонах. Москвичи могут обнаружить дерево в парке Горького, в Митинском парке, на Филях, в Ботаническом саду и на ВДНХ.