Биолог объяснил, почему в этом году "костры рябин" загорелись вовремя
И композиция Шуфутинского не стала единственной причиной такого яркого явления.
Фото © ТАСС / Андрей Махонин
Московская рябина в этом году созрела вовремя — к 3 сентября, а всё благодаря тёплому лету. Об этом в разговоре с "Газетой.ru" сообщил сотрудник "Сколтеха", биолог Илья Гомыранов.
Те растения, которые видел, уже со зрелыми ягодами. Лето было тёплое, и ничто не мешало рябине созреть уже к третьему сентября
Илья Гомыранов
Он отметил, что рябину часто используют для озеленения города. Её можно встретить в разных парковых зонах. Москвичи могут обнаружить дерево в парке Горького, в Митинском парке, на Филях, в Ботаническом саду и на ВДНХ.
Ранее Михаил Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября". Артист поделился своими мыслями о том, на что может повлиять переворот календаря.
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