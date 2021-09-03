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Биолог объяснил, почему в этом году "костры рябин" загорелись вовремя

И композиция Шуфутинского не стала единственной причиной такого яркого явления.

3 сентября, 12:41
<p>Фото © ТАСС / Андрей Махонин</p>

Фото © ТАСС / Андрей Махонин

Московская рябина в этом году созрела вовремя — к 3 сентября, а всё благодаря тёплому лету. Об этом в разговоре с "Газетой.ru" сообщил сотрудник "Сколтеха", биолог Илья Гомыранов.

Те растения, которые видел, уже со зрелыми ягодами. Лето было тёплое, и ничто не мешало рябине созреть уже к третьему сентября

Илья Гомыранов

Он отметил, что рябину часто используют для озеленения города. Её можно встретить в разных парковых зонах. Москвичи могут обнаружить дерево в парке Горького, в Митинском парке, на Филях, в Ботаническом саду и на ВДНХ.

Ранее Михаил Шуфутинский объяснил Лайфу популярность его песни "Третье сентября". Артист поделился своими мыслями о том, на что может повлиять переворот календаря.

День, когда горят костры рябин. По количеству мемов "3 сентября" — почти национальный праздник

День, когда горят костры рябин. По количеству мемов "3 сентября" — почти национальный праздник

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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