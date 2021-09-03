Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе перекрыли из-за мины времён ВОВ
На место выехали экстренные службы, автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.
Фото © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На востоке Москвы из-за мины времён Великой Отечественной войны перекрыт съезд с МКАД на Носовихинское шоссе. Об этом сообщают в Госавтоинспекции столицы и в Дептрансе.
"В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно, времён Великой Отечественной войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", — говорится в сообщении ГИБДД.
На место выехали экстренные службы, автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.
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