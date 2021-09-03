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Съезд с МКАД на Носовихинское шоссе перекрыли из-за мины времён ВОВ

На место выехали экстренные службы, автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.

3 сентября, 12:35
<p>Фото © Телеграм-канал<a href="https://t.me/DtOperativno/4655" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Дептранс. Оперативно"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На востоке Москвы из-за мины времён Великой Отечественной войны перекрыт съезд с МКАД на Носовихинское шоссе. Об этом сообщают в Госавтоинспекции столицы и в Дептрансе.

"В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно, времён Великой Отечественной войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", — говорится в сообщении ГИБДД.

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На место выехали экстренные службы, автомобилистов просят заранее выбирать маршруты объезда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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