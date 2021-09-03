В Кремле пообещали рассмотреть обращение СМИ по поправкам в закон об иноагентах
Ранее там заявили, что согласны не со всеми формулировками из поступившего документа.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Кремль планирует рассмотреть обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим", — заверил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.
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