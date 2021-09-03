В Кремле пообещали рассмотреть обращение СМИ по поправкам в закон об иноагентах

Кремль планирует рассмотреть обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости, сообщил РИА "Новости" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим", — заверил Песков.