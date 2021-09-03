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В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Запланированы чтения стихов о блокадном городе, исторические выставки и мемориальные акции.

3 сентября, 12:29
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

На Марсовом поле и на Пискарёвском мемориальном кладбище 8 и 9 сентября пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".

Так, 8 сентября на Пискарёвском мемориальном кладбище россияне смогут почтить память погибших в годы блокады. В этот день с 12:30 также пройдёт историко-публицистическая выставка проекта "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!". На мероприятии прочтут стихи о Ленинграде, его жителях и защитниках. На Марсовом поле в ночь с 8 на 9 сентября состоится памятная акция "Ночь перед блокадой", прямую трансляцию которой будет вести "Петербургский дневник". Мероприятие начнётся в 00:20.

Мероприятия организовывали государственные и общественные организации Санкт-Петербурга, в том числе Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Санкт-Петербургский дом национальностей, Санкт-Петербургский дом писателей и ПАО "Россети Ленэнерго".

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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