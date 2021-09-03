В Петербурге пройдут мероприятия ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Так, 8 сентября на Пискарёвском мемориальном кладбище россияне смогут почтить память погибших в годы блокады. В этот день с 12:30 также пройдёт историко-публицистическая выставка проекта "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!". На мероприятии прочтут стихи о Ленинграде, его жителях и защитниках. На Марсовом поле в ночь с 8 на 9 сентября состоится памятная акция "Ночь перед блокадой", прямую трансляцию которой будет вести "Петербургский дневник". Мероприятие начнётся в 00:20.