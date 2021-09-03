Врач-инфекционист призвал россиян не бояться подцепить бубонную чуму от сусликов

Врач-инфекционист Тимур Пестерев в беседе с телеканалом "360" поделился своим мнением насчёт опасности эпидемии бубонной чумы в нашей стране. По его словам, речь идёт об эндемичной болезни, характерной для Монголии. Её переносчиками считаются грызуны и живущие на них паразиты. Но россиянам, уверен эксперт, бояться нечего.

"Если смотреть в ретроспективе, последняя большая вспышка произошла в Монголии несколько лет назад, когда супружеская пара съела суслика. Я сильно сомневаюсь, что данная практика распространена в России", — рассуждает специалист.

Врач также отметил, что бубонная чума хорошо поддаётся лечению антибиотиками. Кроме того, в России работает Противочумная служба, следящая за ситуацией в потенциально опасных районах. А ещё "это не то заболевание, которое очень быстро передаётся — со скоростью лесного пожара", указал эксперт.

Чтобы не заразиться чумой, врач-инфекционист советует избегать контакта с дикими животными и не употреблять их в пищу.