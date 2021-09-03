Врач рассказала, какие прививки необходимо делать каждые 10 лет
По словам специалиста, многие не идут на повторную вакцинацию, потому что не знают о её необходимости.
Взрослым россиянам необходимо раз в десять лет делать повторную прививку от дифтерии, столбняка и коклюша. Об этом рассказала главный специалист по инфекционным болезням детей подмосковного Минздрава Елена Мескина.
"В национальном календаре чётко прописано: взрослым нужно раз в десять лет делать ревакцинацию против дифтерии, столбняка, ежегодно против гриппа. И в последнее время очень рекомендуют делать раз в десять лет ревакцинацию против коклюша", — рассказала она в беседе с URA.ru.
По словам медика, сегодня в России существует прививка сразу от всех трёх заболеваний, что значительно сокращает время на иммунизацию. Мескина также добавила, что многие россияне не идут на повторную вакцинацию из-за того, что банально не знают о её необходимости.
Ранее иммунолог предупредил россиян о новых штаммах гриппа, которые могут прийти с сезонными респираторными заболеваниями. При этом он подчеркнул, что особую опасность они будут представлять вместе с коронавирусом, который пока никуда не делся.
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