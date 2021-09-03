Жена назвала похитителя 23-летней эскортницы в Нижнем Новгороде хорошим семьянином

Житель Нижнего Новгорода 39-летний Сергей С., который исчез после похищения и изнасилования 23-летней девушки, среди близких считался хорошим семьянином. По данным источника Лайфа, супруга подозреваемого заверила следователей, что за все годы совместной жизни они ссорились лишь единожды.

Женщина заявила, что ранее не замечала за Сергеем ничего подозрительного. По её словам, в день исчезновения 1 сентября мужчина вернулся домой, поел и снова поехал якобы на работу. Когда поздно ночью муж не вернулся, женщина забеспокоилась и забила тревогу. В итоге полицейские нагрянули к ней с обыском, и тогда же она узнала, что мужа обвиняют в похищении и изнасиловании.

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

Женщина утверждает, что им не мог принадлежать гараж, в подвале которого нашли 23-летнюю пленницу. Также ей ничего не известно о машине Range Rover, на которой её увезли. Она подчеркнула на допросе, что похищенная девушка не была знакома ни ей, ни родственникам семьи, ни даже друзьям.