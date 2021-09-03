Милонов обвинил Собчак в "причастности" к похищению девушки в Нижнем Новгороде

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что ведущая Ксения Собчак косвенно причастна к похищению девушки, которую нашли прикованной наручниками в подвале гаража в Нижнем Новгороде.

"Так делают идиоты [речь о похитителе]. Эта вина лежит, в частности, на Ксении Собчак, которая стала главным глашатаем истории скопинского маньяка. Надеюсь, в силу неопытного уровня понимания сделала просто. Если бы Ксения Анатольевна была умным человеком, она бы знала, что для маньяков такого рода истории являются чёрной библией", — сказал Милонов Лайфу.

По его мнению, такая героизация приводит к превращению маньяка в образец для подражания для других девиантных личностей. Посмотрев на ужасы, которые он творил, эти люди будут поступать так же. Депутат уверен, что в нормальном обществе героизация таких личностей недопустима.