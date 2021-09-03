Милонов обвинил Собчак в "причастности" к похищению девушки в Нижнем Новгороде
По его мнению, героизация скопинского маньяка приводит к его превращению в образец для подражания для других девиантных личностей.
Фото © Instagram / villemilonov
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов считает, что ведущая Ксения Собчак косвенно причастна к похищению девушки, которую нашли прикованной наручниками в подвале гаража в Нижнем Новгороде.
"Так делают идиоты [речь о похитителе]. Эта вина лежит, в частности, на Ксении Собчак, которая стала главным глашатаем истории скопинского маньяка. Надеюсь, в силу неопытного уровня понимания сделала просто. Если бы Ксения Анатольевна была умным человеком, она бы знала, что для маньяков такого рода истории являются чёрной библией", — сказал Милонов Лайфу.
По его мнению, такая героизация приводит к превращению маньяка в образец для подражания для других девиантных личностей. Посмотрев на ужасы, которые он творил, эти люди будут поступать так же. Депутат уверен, что в нормальном обществе героизация таких личностей недопустима.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин похитил и насиловал в подвале 23-летнюю девушку, пока жена подняла на его поиски весь город. Женщина обратилась к волонтёрам и правоохранителям с просьбой помочь найти пропавшего супруга, даже не подозревая о его двойной жизни.
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