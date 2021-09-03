Застреленный в лифте житель Казани мог вести бизнес с семьёй убийцы

Житель Казани, которого застрелили из "Сайги" в лифте жилого дома, мог быть партнёром отца убийцы по бизнесу. По данным источника Лайфа, об этом следователям заявила супруга подозреваемого, который уже задержан сотрудниками правоохранительных органов.

По словам женщины, погибший якобы работал вместе с её тестем. Они вместе занимались пушниной — привозили меха и овечьи шкуры, обрабатывали их и продавали. Сама она с последним не общалась, а знала о нём только по рассказам родственников.

Супруга подозреваемого также рассказала следователям, что пару лет назад к ним домой приходили неизвестные в капюшонах, в тот момент она находилась дома одна с ребёнком. Они требовали открыть дверь и позвать мужа. Позднее супруг заверил её, что они якобы искали какого-то человека, но уже всё уладили. При этом женщина о продаже земли ничего не знала, как и о том, что муж с погибшим хотели подняться к ним в квартиру. Она узнала о случившемся после возвращения с маникюра, когда увидела в лифте кровь.