Минюст назвал четыре организации, которые добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ по их собственным обращениям. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Так, в реестр СМИ-иноагентов вошли ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021, ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит". Эти организации были созданы российскими физическими лицами, также признанными иноагентами.

"В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — подчеркнули в Минюсте.

А ранее Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.