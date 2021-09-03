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Минюст назвал четыре организации, которые добровольно вошли в реестр СМИ-иноагентов

Речь идёт об изданиях, которые были созданы российскими физическими лицами, также признанными иноагентами. Их представители сами обратились в министерство, чтобы пополнить специальный список.

3 сентября, 14:25
<p>Фото ©<a href="https://minjust.gov.ru/ru/contacts/media/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Пресс-служба Минюста </a></p>

Фото © Пресс-служба Минюста

Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов четыре СМИ по их собственным обращениям. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Так, в реестр СМИ-иноагентов вошли ООО "Альтаир 2021", ООО "Вега 2021, ООО "Главный редактор 2021" и ООО "Ромашки монолит". Эти организации были созданы российскими физическими лицами, также признанными иноагентами.

"В данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включённых в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — подчеркнули в Минюсте.

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Напомним, что ранее телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

А ранее Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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