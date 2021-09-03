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СК показал видео из гаража, в котором нижегородец 10 дней удерживал девушку

Всё это время пленница содержалась в подвале. Помимо кровати там был даже холодильник и ванна.

3 сентября, 14:34

Гараж, в котором нижегородец удерживал девушку. Видео © СК РФ

Следственный комитет показал видео из гаража, где житель Нижнего Новгорода 10 дней удерживал девушку, которую ранее похитил. На кадрах видно, что в подвале, где и содержалась пленница, всё обустроено для проживания: есть холодильник, кровать, стол, кухонный гарнитур, ванна, унитаз, плита.

"На допросе потерпевшая рассказала следователям СК о том, что мужчина, угрожая ножом, увёз её в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления", — подтвердили в СК информацию, которую ранее публиковал Лайф.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека, совершённое с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья".

Жена назвала похитителя 23-летней эскортницы в Нижнем Новгороде хорошим семьянином

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Напомним, в Нижнем Новгороде в подвале гаража нашли 23-летнюю девушку, которая пропала десять дней назад. Она была прикована наручниками. Потерпевшая рассказала, что её похитил мужчина, с которым она познакомилась на одном из сайтов, где предлагала интим-услуги. Похитителя объявили в розыск, причём не только сотрудники правоохранительных органов, но и его жена, которая даже не подозревала о двойной жизни супруга.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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