В Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський"
Он наиболее близок к старому языку Киевской Руси, считает советник главы офиса Зеленского.
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Украинский язык нужно переименовать в "руський", а название страны поменять на Русь-Украину, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович. Об этом он сказал в эфире ютуб-канала Politeka Online.
"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — сказал Арестович.
Он отметил, что делает всё возможное для того, чтобы страну переименовали. Советник считает, что менять название необходимо, основываясь на научных фактах, и такое серьёзное дело требует проведения научно-практической конференции, а может, и нескольких. По мнению Арестовича, для переименования страны, возможно, даже потребуется проведение всенародного референдума. При этом он полагает, что России менять название не нужно.
Ранее Лайф писал, что представитель российского МИД Мария Захарова офису Зеленского посоветовала переименовать Украину в Укрусь. После высказываний пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича стало понятно, над чем на самом деле работает офис украинского лидера, указала дипломат.
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