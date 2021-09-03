НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський"

Он наиболее близок к старому языку Киевской Руси, считает советник главы офиса Зеленского.

3 сентября, 14:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинский язык нужно переименовать в "руський", а название страны поменять на Русь-Украину, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович. Об этом он сказал в эфире ютуб-канала Politeka Online.

"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", сказал Арестович.

Он отметил, что делает всё возможное для того, чтобы страну переименовали. Советник считает, что менять название необходимо, основываясь на научных фактах, и такое серьёзное дело требует проведения научно-практической конференции, а может, и нескольких. По мнению Арестовича, для переименования страны, возможно, даже потребуется проведение всенародного референдума. При этом он полагает, что России менять название не нужно.

"Оторвано от реальности": Историк не оценил идею добавить в название Украины "Русь"

"Оторвано от реальности": Историк не оценил идею добавить в название Украины "Русь"

Ранее Лайф писал, что представитель российского МИД Мария Захарова офису Зеленского посоветовала переименовать Украину в Укрусь. После высказываний пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича стало понятно, над чем на самом деле работает офис украинского лидера, указала дипломат.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Госдуме назвали разговорами от лукавого прогноз советника Зеленского о судьбе Минских соглашений

сегодня в 15:12

Стало известно о работе российских журналистов над фильмом о "русских хакерах" в США

сегодня в 13:29

Хоккеистам НХЛ разрешили выступить на Олимпиаде в Пекине

сегодня в 15:37

Паралимпиец рассказал на марафоне "Новое знание" о трёх "Н", которые помогут не сломаться

сегодня в 15:31

Директор хабаровской школы решила уволиться после скандала с танцем живота

сегодня в 15:22

Новости партнеров

Layer 1