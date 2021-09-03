В Киеве предложили переименовать украинский язык в "руський"

Украинский язык нужно переименовать в "руський", а название страны поменять на Русь-Украину, считает пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Алексей Арестович. Об этом он сказал в эфире ютуб-канала Politeka Online.

"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием: "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — сказал Арестович.

Он отметил, что делает всё возможное для того, чтобы страну переименовали. Советник считает, что менять название необходимо, основываясь на научных фактах, и такое серьёзное дело требует проведения научно-практической конференции, а может, и нескольких. По мнению Арестовича, для переименования страны, возможно, даже потребуется проведение всенародного референдума. При этом он полагает, что России менять название не нужно.