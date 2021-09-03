Кириенко объявил о запуске просветительской премии обществом "Знание"

Общество "Знание" запустит в России просветительскую премию. Видео © LIFE

Общество "Знание" запустит в России просветительскую премию, заявки на участие можно будет подать до 1 октября на сайте организации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Новое знание".

"Мы считаем, что просвещение и вложение своих сил, своей души в то, чтобы не только самому знать и уметь, но и передать эти знания, навыки, опыт подрастающему поколению, — это самая благородная задача, которая может существовать", — отметил он.

Предполагается, что в премии будет восемь номинаций, однако это решение не окончательное, предложения ещё поступают и обсуждаются. Участниками могут стать как лекторы, так и проекты и компании, ведущие просветительскую деятельность. Кириенко отметил, что заявку можно подать на себя и на другого человека, который "заслуживает такой премии, такого признания". Победителей в одной номинации будут определять с помощью голосования слушателей, в другой решение примет сообщество лекторов, в третьей отбор будут проводить члены профессионального жюри.

"В конце года мы планируем провести очень красивую церемонию вручения этой просветительской премии", — заключил Кириенко.