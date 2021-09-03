Кириенко объявил о запуске просветительской премии обществом "Знание"
Её участниками могут стать как лекторы, так и проекты и компании, ведущие просветительскую деятельность.
Общество "Знание" запустит в России просветительскую премию. Видео © LIFE
Общество "Знание" запустит в России просветительскую премию, заявки на участие можно будет подать до 1 октября на сайте организации. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Новое знание".
"Мы считаем, что просвещение и вложение своих сил, своей души в то, чтобы не только самому знать и уметь, но и передать эти знания, навыки, опыт подрастающему поколению, — это самая благородная задача, которая может существовать", — отметил он.
Предполагается, что в премии будет восемь номинаций, однако это решение не окончательное, предложения ещё поступают и обсуждаются. Участниками могут стать как лекторы, так и проекты и компании, ведущие просветительскую деятельность. Кириенко отметил, что заявку можно подать на себя и на другого человека, который "заслуживает такой премии, такого признания". Победителей в одной номинации будут определять с помощью голосования слушателей, в другой решение примет сообщество лекторов, в третьей отбор будут проводить члены профессионального жюри.
"В конце года мы планируем провести очень красивую церемонию вручения этой просветительской премии", — заключил Кириенко.
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин. Накануне на марафоне "Новое знание" выступил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден и рассказал об опасности слежки через смартфон.
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