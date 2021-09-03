Военный эксперт высмеял призывы НАТО предоставлять больше информации о военных учениях России

Полковник в отставке Виктор Баранец назвал провокаицонным и лицемерным заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о совместных учениях Белоруссии и России "Запад-2021". По словам собеседниа Лайфа, представители Альяна зачастую в своих идеологических интересах искажают правду.

"Об этих учениях министерство обороны России и генеральный штаб вооруженных сил России первое объявление сделали минимум за год. Затем последовали многочисленные заявления военного руководства Белоруссии. Говорил об этом и Александр Лукашенко. Начальник генерального штаба вооруженных сил России и начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси подробнейшим образом разжевывали Западу и схему учений, и их цель, и масштабы, и места проведений, и количество участников. Разве этого мало?" — возмутился военный обозреватель "Комсомольской правды".

Собеседник Лайфа напомнил, что российское военное руководство приглашало понаблюдать за учениями даже представителей западных военных ведомств и журналистов. А вот стран НАТО в свою очередь российских наблюдателей не приглашали ни разу.

"Вот она — натовская ложь. Впрочем, генсеку НАТО свойственно делать провокационные заявления антироссийские и даже антибелорусском духе", — отметил Баранец.