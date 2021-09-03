Первый внеземной перец зацвёл на МКС
Астронавт показала космическое растение и выразила уверенность, что этот опыт поможет в дальнейших миссиях на планетах.
На Международной космической станции (МКС) впервые зацвёл перец. Внеземное растение показала в "Твиттере" американский астронавт Меган Макартур.
"Апдейт по космическим чили: они цветут! Я улыбаюсь! Через неделю ожидаем увидеть маленькие плоды", — восторженно сообщила Меган Макартур.
По словам американки, изучение способов культивирования более сложных растений в уникальных условиях МКС позволит самостоятельно выращивать себе еду во время последующих планетарных миссий.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил, что в инциденте с загадочным появлением отверстия в российском сегменте МКС имела место "медицинская история".
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