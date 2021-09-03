Первый внеземной перец зацвёл на МКС

На Международной космической станции (МКС) впервые зацвёл перец. Внеземное растение показала в "Твиттере" американский астронавт Меган Макартур.

Фото © Twitter / Megan McArthur

"Апдейт по космическим чили: они цветут! Я улыбаюсь! Через неделю ожидаем увидеть маленькие плоды", — восторженно сообщила Меган Макартур.

По словам американки, изучение способов культивирования более сложных растений в уникальных условиях МКС позволит самостоятельно выращивать себе еду во время последующих планетарных миссий.