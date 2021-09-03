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Первый внеземной перец зацвёл на МКС

Астронавт показала космическое растение и выразила уверенность, что этот опыт поможет в дальнейших миссиях на планетах.

3 сентября, 15:05
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Astro_Megan/status/1433767961148416033" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Megan McArthur</a></p>

Фото © Twitter / Megan McArthur

На Международной космической станции (МКС) впервые зацвёл перец. Внеземное растение показала в "Твиттере" американский астронавт Меган Макартур.

Фото © Twitter / Megan McArthur

Фото © Twitter / Megan McArthur

"Апдейт по космическим чили: они цветут! Я улыбаюсь! Через неделю ожидаем увидеть маленькие плоды", — восторженно сообщила Меган Макартур.

По словам американки, изучение способов культивирования более сложных растений в уникальных условиях МКС позволит самостоятельно выращивать себе еду во время последующих планетарных миссий.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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