Мать убитого в Самаре педофила рассказала, что друзья часто оставляли его с дочками как няньку
Женщина уверена, что сын не мог изнасиловать девочек. По её словам, он был очень трудолюбивым, делал всё необходимое по дому.
Олег С. Фото © Соцсети
Убитый в Самаре подозреваемый в педофилии мужчина всегда нормально общался с детьми и часто оставался с дочерьми друзей по их просьбе. Об этом заявила его мать.
"Они постоянно оставляли детей с ним, то и дело. Няньку нашли. Сидел, всё нормально. А в этот раз, скорее всего, мне кажется, он пьяный был, потому что не может быть такого. Он с удовольствием сидел всегда с девчонками, и всё нормально было", — цитирует женщину телеканал "360".
Мать погибшего подчеркнула, что у её сына никогда не было проблем ни с законом, ни с алкоголем. По её словам, он был очень трудолюбивым человеком, делал всё необходимое по дому: ходил в магазин, готовил еду, стирал. Женщина уверена, что её сын не мог быть педофилом.
Ранее подозреваемый в убийстве насильника дочери под Самарой рассказал новую версию гибели педофила. Мужчина отрицает, что он расправился с обидчиком ребёнка. По его словам, педофил сам свёл счёты с жизнью, а он лишь его закопал.
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