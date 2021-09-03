НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мать убитого в Самаре педофила рассказала, что друзья часто оставляли его с дочками как няньку

Женщина уверена, что сын не мог изнасиловать девочек. По её словам, он был очень трудолюбивым, делал всё необходимое по дому.

3 сентября, 15:05
<p>Олег С. Фото © Соцсети</p>

Олег С. Фото © Соцсети

Убитый в Самаре подозреваемый в педофилии мужчина всегда нормально общался с детьми и часто оставался с дочерьми друзей по их просьбе. Об этом заявила его мать.

"Они постоянно оставляли детей с ним, то и дело. Няньку нашли. Сидел, всё нормально. А в этот раз, скорее всего, мне кажется, он пьяный был, потому что не может быть такого. Он с удовольствием сидел всегда с девчонками, и всё нормально было", — цитирует женщину телеканал "360".

Мать погибшего подчеркнула, что у её сына никогда не было проблем ни с законом, ни с алкоголем. По её словам, он был очень трудолюбивым человеком, делал всё необходимое по дому: ходил в магазин, готовил еду, стирал. Женщина уверена, что её сын не мог быть педофилом.

Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

Ранее подозреваемый в убийстве насильника дочери под Самарой рассказал новую версию гибели педофила. Мужчина отрицает, что он расправился с обидчиком ребёнка. По его словам, педофил сам свёл счёты с жизнью, а он лишь его закопал.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Под Самарой подозреваемого в педофилии нашли убитым, задержан отец одной из жертв

вчера в 14:16

Под Саратовом два человека вылетели навстречу фуре и сгорели заживо, запертые в смятом авто

сегодня в 13:41

Сосед рассказал о богатых ухажёрах и "ночном" образе жизни похищенной нижегородки

сегодня в 15:18

Паралимпиец рассказал на марафоне "Новое Знание" о трёх "Н", которые помогут не сломаться

сегодня в 15:31

Директор хабаровской школы решила уволиться после скандала с танцем живота

сегодня в 15:22

Новости партнеров

Layer 1