Астролог назвал три знака зодиака, которых в сентябре ждёт успех

В сентябре некоторым знакам нужно будет лучше контролировать свои эмоции, а другим месяц будет благоприятствовать. Об этом рассказал Сергей Седашёв телеканалу "Санкт-Петербург".

Среди успешных в этом месяце: тельцы, девы и козероги. Им стоит действовать активнее, расположение звёзд усилит лидерские качества и повысит активность, что позволит быстро начинать новые проекты с успешным результатом. Сложнее всего придётся близнецам, стрельцам и рыбам. Им астролог рекомендовал сдерживать эмоции и в целом "залечь на дно". Все обиды и проявления настойчивости перерастут в конфликты. Расположение звёзд в их случае будет лишь подкидывать поводы для стресса.

"Конфликт будет усиливаться — это напряжённый аспект. Что человек ни выберет, будет сложно", — объяснил Седашёв.

В целом месяц и звёзды формируют в сентябре более конфликтную атмосферу в обществе. Усилятся внутренние противоречия у людей, которые вызовут сложности вовне. А виноват в этом, со слов астролога, "квадрат Сатурна и Урана". Однако не всё так плохо: напряжение снизится в декабре, а звёзды будут способствовать и положительным изменениям. Люди начнут стремиться к новому, тянуться к знаниям, а также смогут осуществить технологические и научные прорывы в глобальном плане.