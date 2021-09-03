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Астролог назвал три знака зодиака, которых в сентябре ждёт успех

Ещё трём знакам он настоятельно рекомендует в этом месяце "залечь на дно".

3 сентября, 16:10
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В сентябре некоторым знакам нужно будет лучше контролировать свои эмоции, а другим месяц будет благоприятствовать. Об этом рассказал Сергей Седашёв телеканалу "Санкт-Петербург".

Среди успешных в этом месяце: тельцы, девы и козероги. Им стоит действовать активнее, расположение звёзд усилит лидерские качества и повысит активность, что позволит быстро начинать новые проекты с успешным результатом. Сложнее всего придётся близнецам, стрельцам и рыбам. Им астролог рекомендовал сдерживать эмоции и в целом "залечь на дно". Все обиды и проявления настойчивости перерастут в конфликты. Расположение звёзд в их случае будет лишь подкидывать поводы для стресса.

"Конфликт будет усиливаться — это напряжённый аспект. Что человек ни выберет, будет сложно", — объяснил Седашёв.

В целом месяц и звёзды формируют в сентябре более конфликтную атмосферу в обществе. Усилятся внутренние противоречия у людей, которые вызовут сложности вовне. А виноват в этом, со слов астролога, "квадрат Сатурна и Урана". Однако не всё так плохо: напряжение снизится в декабре, а звёзды будут способствовать и положительным изменениям. Люди начнут стремиться к новому, тянуться к знаниям, а также смогут осуществить технологические и научные прорывы в глобальном плане.

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Ранее астролог Александр Зараев рассказал Лайфу, что осенью события в Афганистане могут перейти в стадию гражданской войны, а уже в октябре конфликты обострятся.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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