НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лоза захотел провести концерт с голограммой молодого себя по примеру группы ABBA

По его мнению, это почти то же самое, что нарисованные клипы, где артисты были представлены в виде мультипликационного персонажа.

3 сентября, 15:55
<p>Юрий Лоза. Фото © LIFE / Владимир Суворов</p>

Юрий Лоза. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал "цифровые гастроли" группы ABBA и сказал, что и сам не против устроить концерт, во время которого на сцене появится голографическое изображение его в молодости.

"Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент. Очень многие артисты выпускали нарисованные клипы, где их образ был представлен в виде мультипликационного персонажа. Это то же самое, только в случае с ABBA всё будет проходить в виде концерта", — поделился он с "Газетой.ru".

Напомним, легендарная шведская группа ABBA после почти 40-летнего перерыва выпустит новый альбом. Первые два трека из него доступны уже сейчас. Предыдущий студийный альбом коллектива — The Visitors — вышел в далёком 1981 году.

Группа ABBA произвела фурор, едва появившись в TikTok

Группа ABBA произвела фурор, едва появившись в TikTok

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Он совершенно бесполезен": Лоза рассказал, почему Дзюба не попал в сборную России

16 августа, 15:53

Легендарная ABBA представила две песни из первого за 40 лет альбома

вчера в 23:53

В Тюмени по радио четыре часа крутили хит Шуфутинского "Третье сентября"

сегодня в 16:47

Командир отряда сопротивления рассказал о начале активных боёв с "Талибаном"

сегодня в 17:17

Талибы объявили о захвате единственной непокорённой провинции Панджшер

сегодня в 17:08

Новости партнеров

Layer 1