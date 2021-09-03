Лоза захотел провести концерт с голограммой молодого себя по примеру группы ABBA
По его мнению, это почти то же самое, что нарисованные клипы, где артисты были представлены в виде мультипликационного персонажа.
Юрий Лоза. Фото © LIFE / Владимир Суворов
Музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал "цифровые гастроли" группы ABBA и сказал, что и сам не против устроить концерт, во время которого на сцене появится голографическое изображение его в молодости.
"Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент. Очень многие артисты выпускали нарисованные клипы, где их образ был представлен в виде мультипликационного персонажа. Это то же самое, только в случае с ABBA всё будет проходить в виде концерта", — поделился он с "Газетой.ru".
Напомним, легендарная шведская группа ABBA после почти 40-летнего перерыва выпустит новый альбом. Первые два трека из него доступны уже сейчас. Предыдущий студийный альбом коллектива — The Visitors — вышел в далёком 1981 году.
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