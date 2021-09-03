В России состоялась премьера третьей части боевика "Шугалей"

На НТВ состоялся премьерный показ третьей части боевика о российском социологе Максиме Шугалее. Через неделю, 9 сентября, зрители смогут посмотреть "Шугалей-3: Возвращение" на больших экранах.

События первой и второй частей основаны на реальных случаях, они поднимают проблему незаконной деятельности ливийского вооружённого формирования RADA, которое в Триполи взяло в плен двух россиян. Фильмы привлекли внимание зрителей не только злободневностью, но и динамичным сюжетом, зрелищными спецэффектами.

Как сообщает РИА ФАН, телезрителей, уже посмотревших третий фильм о Максиме Шугалее, впечатлил насыщенный сюжет и сильный актёрский состав. По их словам, особую атмосферу помог создать саундтрек с песней "Твой путь домой" в исполнении Татьяны Булановой.