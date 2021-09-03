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В России состоялась премьера третьей части боевика "Шугалей"

Телезрители, посмотревшие фильм, отмечают насыщенный сюжет и сильный актёрский состав.

3 сентября, 15:52
<p>Фото © kino-teatr.ru</p>

Фото © kino-teatr.ru

На НТВ состоялся премьерный показ третьей части боевика о российском социологе Максиме Шугалее. Через неделю, 9 сентября, зрители смогут посмотреть "Шугалей-3: Возвращение" на больших экранах.

События первой и второй частей основаны на реальных случаях, они поднимают проблему незаконной деятельности ливийского вооружённого формирования RADA, которое в Триполи взяло в плен двух россиян. Фильмы привлекли внимание зрителей не только злободневностью, но и динамичным сюжетом, зрелищными спецэффектами.

Как сообщает РИА ФАН, телезрителей, уже посмотревших третий фильм о Максиме Шугалее, впечатлил насыщенный сюжет и сильный актёрский состав. По их словам, особую атмосферу помог создать саундтрек с песней "Твой путь домой" в исполнении Татьяны Булановой.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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