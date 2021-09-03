Михаил Шуфутинский стал главным героем комикса "Третье сентября"

Презентация комикса "Третье сентября" в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram-канал Mash на Мойке

Заслуженного артиста России и певца Михаила Шуфутинского сделали героем комикса "Третье сентября" о путешествии между мирами. Идею петербургской студии комиксов Wizart Comics сам король шансона поддержал и назвал оригинальной.

"Каково быть героем комикса, я пока не знаю, ведь только сегодня им становлюсь. Ко мне пришли интересные, креативные молодые люди, показали, как они хотят это сделать. И сама по себе идея, что я вдруг просыпаюсь и оказываюсь на других планетах вселенной, все это так фантастически и интересно, поэтому я с удовольствием пошёл на это", — сказал король шансона на презентации.

На вопрос журналистов про коллекционирование мемов артист ответил, что "они все разные, все симпатичные, я не видел злых". Шуфутинский отметил, что "в музыке нужна душа, хорошие песни очень важны".

Главный редактор петербургской студии Wizart Comics Влад Максименко решил выпустить комикс о Михаиле Шуфутинском ещё в 2018 году. А затем задумку поддержала вся его команда, но из-за пандемии пришлось отложить реализацию на неопределённый срок. В целом над проектом команда работала четыре месяца и первым тиражом выпустила две тысячи экземпляров.